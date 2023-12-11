Как отмыть натяжной потолок на кухне: Лайфхаки для хозяек

Натяжные потолки являются выгодным вариантом при ремонте, однако уход за ними может быть непростым, особенно за глянцевыми. Борьба с разными пятнами и загрязнениями может быть сложной, поскольку каждый тип требует особого подхода к очистке.

Удаление брызг шампанского, пыли и копоти, образующихся на кухне, очень важно для сохранения потолка в идеальном состоянии. UAportal делится лайфхаками, которые помогут ухаживать за натяжным потолком на кухне.

1. Вода и спирт

Сочетание столовой ложки спирта с литром воды создает чистящий раствор без разводов, идеально подходящий для глянцевых потолков. Водку можно использовать в качестве альтернативы, хотя и в меньших количествах. Однако очень важно воздержаться от использования этого средства на тканевых и атласных материалах.

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2. Аммиачная вода

Эффективно борется с жирными пятнами на глянцевых поверхностях аммиачная вода – это эффективное чистящее средство. Просто погрузите ватный диск в раствор и протрите пораженный участок. Затем удалите остатки средства салфеткой из микрофибры.

3. Средство для мойки стекла

Эффективным средством для борьбы с пятнами и разводами является легкодоступное средство для мытья стекла. Наносить средство следует на тряпку, а не непосредственно на поверхность. Затем обработайте пораженные участки и протрите их мягкой сухой тряпкой.

Мы подготовили практические советы и подсказки, которые помогут поддерживать чистоту и организованность жилого пространства.

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