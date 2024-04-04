Как отмыть окна до блеска без бытовых средств: 5 практических советов

Окна можно эффективно мыть и ухаживать за ними, используя различные альтернативные методы, не требующие приобретения специализированных средств. UAportal рассказал, что эти практические и бюджетные советы предлагают эффективные способы достижения чистоты без разводов.

Использование уксуса и воды

Смесь из равных частей белого уксуса и воды можно использовать для мытья окон, не покупая никаких специализированных средств. Раствор следует распылить и протереть тряпкой из микрофибры, чтобы не осталось разводов. Кислотность уксуса помогает разъедать грязь и грязь, оставляя окна блестяще чистыми.

Газета

Старая газета может быть полезным инструментом для достижения чистоты и прозрачности окон. Текстура бумаги помогает удалить любые оставшиеся разводы или пятна, в результате чего поверхность становится блестящей и безупречной.

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Хозяйственное мыло

Эффективное средство для мытья окон можно сделать своими руками, смешав тёплую воду с небольшим количеством хозяйственного мыла и каплей медицинского спирта. Это простое, но эффективное средство поможет справиться со сложными пятнами и грязью.

Использование скребка

Использование качественного скребка может значительно облегчить процесс мойки окон без приобретения дополнительных средств. Вертикальными движениями можно быстро сделать окна совершенно чистыми и без разводов.

Регулярное обслуживание

Это один из самых лучших способов поддерживать окна в чистоте и прозрачности, не покупая специальных средств. Простое протирание уксусным раствором.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома за несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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