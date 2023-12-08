Как отмыть окна в доме до блеска: эффективные советы

Процесс мытья окон может потребовать определенных навыков и подходов для достижения блестящего результата. UAportal подготовил советы и приемы, которые помогут сделать этот процесс более эффективным и приятным.

Пульверизатор, раствор для мытья окон и скребок

Для быстрого блеска ваших окон возьмите пульверизатор, раствор для мытья окон и скребок. Начните с распыления раствора на стекло, покрывая всю поверхность. С помощью скребка удалите излишки жидкости, начиная с верхнего угла и совершая движения вниз.

Протирайте скребок между каждым движением во избежание размазывания. В конце концов, используйте безворсовую тряпку, чтоб вытереть остатки воды для получения блестящего покрытия без разводов.

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Теплая вода и моющее средство

Чтобы добиться сияющего блеска на окнах в течение 5 минут, приготовьте в ведре раствор из теплой воды и небольшого количества мягкого мыла для посуды. Окуньте неабразивную губку или тряпку в мыльный раствор и круговыми движениями протрите окно, обращая внимание на любые стойкие следы. Часто промывайте губку во избежание растекания грязи.

Затем с помощью скребка удалите мыльный раствор, начиная сверху и двигаясь горизонтально. В завершение протрите окна чистой тряпкой, чтобы вытереть остатки влаги и увидеть блестящие окна.

Вода и мыло

Для эффективной и результативной мойки окон наполните бутылку с распылителем смесью воды и нескольких капель хозяйственного мыла. Равномерно распылите раствор на поверхность окна. Безворсовой тряпкой протрите окно мягкими круговыми движениями, сосредотачиваясь на стойких загрязнениях и пятнах.

Отдельной тряпкой протрите окно досуха и отполируйте его, чтобы обеспечить блеск без разводов. С помощью этого простого метода ваши окна будут смотреться безупречно и сиять всего за пять минут.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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