Как отмыть посуду от устаревшего жира: 3 интересных лайфхака

Устаревший жир на кухонной посуде давно стал проблемой для хозяек. UAportal рассказал, что обычные чистящие средства часто не справляются с удалением устойчивых пятен и налета. Однако можно использовать простые, но эффективные средства, которые можно найти на любой кухне.

Пищевая сода и перекись водорода

Смешайте 0,5 стакана пищевой соды, 1 чайную ложку жидкости для мытья посуды и 2 столовые ложки перекиси водорода, пока раствор не образует консистенцию, похожую на взбитые сливки. Обильно нанесите смесь на пораженные поверхности и оставьте примерно на 10 минут.

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Горчичный порошок

Горчичный порошок является отличным средством в борьбе с жиром и копотью. Перед нанесением слегка нагрейте посуду, чтобы размягчить и разрыхлить грязь. Затем обильно нанесите горчичный порошок на пораженные участки.

Уксус и лимонный сок

Для ищущих более мягкое решение для борьбы с жиром, уксус и лимонный сок являются мощным средством. Смешайте в миске равные части уксуса и лимонный сок.

Положите жирную посуду в смесь и оставьте ее примерно на 20 минут. Кислотность этих натуральных ингредиентов расщепляет жир, что позволяет легко вытереть его тряпкой.

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