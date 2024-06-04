Как отмыть пятно от вина: три полезных лайфхака

Пятна от вина могут доставить немало хлопот, но с помощью правильных методов их можно эффективно вывести. UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут достичь отличных результатов.

Раствор белого винного уксуса

Если пятно от вина свежее, его следует быстро промокнуть чистой тканью, чтобы впитать как можно больше жидкости. Затем можно приготовить раствор из равных частей белого винного уксуса и воды и нанести его на пятно, оставив на несколько минут перед тем, как смыть холодной водой.

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Метод с использованием соды

Насыпьте соду непосредственно на пятно и оставьте на несколько минут. Затем его следует осторожно промокнуть тканью, двигаясь извне внутрь, чтобы вывести винные пигменты из ткани.

Лак для волос

Промокните загрязненный участок тряпкой, а затем нанесите большое количество лака для волос прямо на пятно. Чистой тряпкой промокните пятно, чтобы вывести винные пигменты, а затем прополощите его холодной водой.

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