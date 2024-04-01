Как отмыть шланг в ванной до блеска: 3 простых лайфхака

Поддержание шланга для ванной в чистоте имеет важное значение для аккуратного вида в ванной комнате. UAportal подготовил практические методы, которые можно сделать своими руками, чтобы добиться отличного результата.

Метод с пищевой содой и уксусом

Чтобы придать блеск шлангу, посыпьте его поверхность пищевой содой. Оставьте ее на несколько минут, чтобы она начала действовать. Затем распылите на соду белый уксус и оставьте его на несколько минут.

После этого шланг следует почистить щеткой или губкой, уделяя особое внимание стойким пятнам. Наконец, промойте теплой водой, чтобы получить блестящую, чистую поверхность.

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Лимонно-солевой скраб

Для природного и эффективного блеска можно разрезать лимон пополам и погрузить его в крупную соль. Используйте его для скрабования шланга, уделяя особое внимание участкам с мыльным налетом или стойкими пятнами. Кислотность лимона в сочетании с абразивной солью поможет расщепить грязь и сделать ее блестяще чистой.

Смесь хозяйственного мыла и пищевой соды

Смешав хозяйственное мыло и пищевую соду до густой консистенции, можно создать мощную пасту очистительную. Нанесите ее на весь шланг, убедившись, что каждый участок покрыт. Оставьте пасту на 10-15 минут, чтобы она успела подействовать на любую грязь или налет.

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