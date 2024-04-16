Как отмыть сковороду от жира: 3 действенных способа

Каждая хозяйка сталкивалась с тем, что нужно отмыть сковороду от жира. UAportal поделился тремя действенными лайфхаками, которые в этом помогут.

Кипяток и моющее средство

Чтобы очистить устаревший жир из сковородок, можно залить кипятком с добавлением нескольких капель моющего средства для посуды. Оставьте на несколько минут, чтобы жир растворился и тщательно вымойте. При необходимости повторите.

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Лимонный сок и уксус

Приготовьте раствор из равных частей лимонного сока и белого уксуса. Смесь следует оставить на 10-15 минут, чтобы кислоты расщепили жир. Затем сковороду нужно очистить губкой или тряпкой, а затем хорошо промыть водой.

Сода

Смешайте воду и соду до смеси густой пасты, нанесите на посуду и оставьте на ночь. На следующий день счистите засохшую смесь и тщательно вымойте сковородку.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы к сковороде ничего не прилипало.

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