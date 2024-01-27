Как отмыть зеркало от стойких пятен: 3 полезные лайфхаки

Зеркало может стать проблемой, когда речь идет о достижении идеально безупречной поверхности. Едкие пятна, неприглядные черные точки и мутные полосы могут испортить его вид. UAportal рассказал, что существуют практические и одновременно простые способы устранения загрязнений без ущерба поверхности.

Духи

Откройте для себя гениальный лайфхак с использованием духов или одеколона для быстрой борьбы с пятнами на зеркальных поверхностях. Возьмите ватный диск и щедро нанесите духи. Тщательно протрите загрязненную поверхность зеркала.

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Уксус

Уксусный раствор – надежное средство для борьбы со стойкими пятнами на зеркале. Смешайте уксус и воду в равных пропорциях (1:1) и круговыми движениями протрите поверхность.

Колготки

Прежде чем проститься с изношенными или дырявыми колготками, подумайте об их потенциале для восстановления зеркальной поверхности. Начните с очистки зеркала мыльным раствором, тщательно протерев каждое пятно. Старыми колготками тщательно отполируйте поверхность до блеска.

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