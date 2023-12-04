Как отпугнуть мышей в вашем доме или на даче: действенный лайфхак

В холодное время года присутствие мышей в домах и дачах может стать неприятностью, поскольку они ищут пищу. Устранение уже существующей популяции мышей может быть сложной задачей, но гораздо эффективнее предотвратить их проникновение в дом. UAportal рассказывает об ароматах, которые грызуны считают невыносимыми.

Горелая резина

Один из запахов, мгновенно отпугивающих мышей, – это запах горелой резины. Чтобы создать этот отпугиватель, подожгите резиновое изделие, например кусок шины или старую резиновую обувь в огнеупорном контейнере. Как только этот резкий запах проникнет в помещение, проблема потенциального заражения мышами станет неактуальной по меньшей мере на шесть месяцев.

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Скипидар

Еще одним эффективным средством отпугивания является скипидар. Просто разбрызгайте несколько капель этого средства по всей комнате или в местах, которые могут подвергаться мышиной активности.

Уксус

Уксус также оказывается надежным решением. Однако нескольких капель будет недостаточно. Тщательно протрите поверхности уксусом, чтобы обеспечить максимальную эффективность. Это не только будет действовать как профилактическая мера для отпугивания грызунов, но и выгонит уже проникших в помещение вредителей.

Напомним, ранее UAportal рассказал, как оградить плодовые деревья от грызунов на зиму.

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