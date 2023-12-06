Как отпугнуть ворон от своего участка: простые советы

Вороны часто могут стать проблемой для владельцев участков. UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут удержать этих птиц подальше.

Блестящие предметы

Одним из лайфхаков для отпугивания ворон является использование блестящих предметов и шумовых устройств. Птицы легко пугаются громких звуков и ярких вещей, поэтому можно развесить компакт-диски или колокольчики вокруг своего участка.

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Использование чучел

Еще один практический совет – установка чучел. Разместите по всему участку, убедившись, что они видны с разных углов. Присутствие чучел может обмануть ворон, заставив их думать, что на участке присутствует человек, и таким образом держать их подальше от участка.

Муляжи хищников

Вороны инстинктивно боятся хищников, таких как совы и ястребы. Поэтому можно разместить муляжи этих хищных птиц на видном месте, что заставит их дважды подумать, прежде чем приближаться к этой территории.

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