Как отрегулировать пластиковые окна для улучшения теплоизоляции

Для того, чтобы решить проблему холодных сквозняков в ваших пластиковых окнах, можно сделать быструю и простую регулировку, которая поможет улучшить их прилегание к раме и устранить нежелательную инфильтрацию воздуха. Для этого вам понадобится шестигранный ключ и несколько минут вашего времени.

UAportal предлагает выполнить следующие шаги, чтобы отрегулировать окна и предотвратить возникновение холодных сквозняков:

1. Откройте пластиковое окно настежь и найдите на внутренней створке небольшие выступы, известные как эксцентрики. Они необходимы для регулировки окна.

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2. Обратите внимание на засечки на этих выступлениях – они могут быть ориентированы как в сторону квартиры, так и на улицу.

3. Используя шестигранный ключ, вставьте его в эксцентрик и осторожно сверните его так, чтобы зазубрина была направлена в сторону квартиры. Это действие приведет к более плотному прилеганию резинки к оконной раме, что предотвратит проникновение сквозняков в вашу комнату.

4. Выполнив эту регулировку, вы фактически переведете окна в зимний режим, создав барьер от сквозняков.

Сосредоточившись на регулировке окон, следует также оценить состояние уплотнителей. Если ваши окна стары, их резинки могли потерять эластичность. В таких случаях дополнительное давление на раму может усугубить ситуацию, поскольку уплотнители могут не выдержать сжатия и перестать эффективно препятствовать прохождению воздуха.

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