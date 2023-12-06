Как отстирать белые вещи без отбеливателя: 5 эффективных способов

UAportal рассказывает, как отбелить вещи без отбеливателя. Узнайте, какие продукты помогут вернуть вещам натуральное белье и свежесть.

Пищевая сода

Пищевая сода может эффективно отстирать белые вещи без использования отбеливателя. Добавив примерно полстакана пищевой соды к обычному стиральному порошку, вы сможете отбелить белые вещи, удалить пятна и устранить неприятные запахи. Этот простой и доступный метод предлагает натуральную альтернативу без агрессивных химикатов.

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Лимонный сок

Лимонный сок – еще одна альтернатива без отбеливателя для стирки белых вещей. Добавив примерно пол стакана лимонного сока к стиральному порошку, вы можете воспользоваться его природными отбеливающими свойствами. Лимонная кислота, содержащаяся в лимонном соке, помогает выводить пятна и освещать белые ткани. Кроме того, ваша одежда будет приятным освежающим цитрусовым ароматом.

Уксус

Белый уксус – это отличный вариант для стирки белых вещей без использования отбеливателя. Добавление полстакана уксуса в стиральную машину вместе с обычным моющим средством может отбелить одежду, нейтрализовать запахи и смягчить ткани. Это экологическое и экономически выгодное решение, которое оставит ваши белые вещи свежими, чистыми и без агрессивных химикатов.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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