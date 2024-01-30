Как отстирать пятна от соевого соуса: Эффективные лайфхаки

Узнайте простые и эффективные способы удаления пятен от соевого соуса с разных поверхностей. UAportal поделился действенными методами, которые помогут вывести стойкие пятна от соевого соуса.

Раствор уксуса

Приготовьте в небольшой миске смесь из одной столовой ложки белого уксуса с двумя столовыми ложками воды. Чистую тряпку следует намочить в растворе и аккуратно промокнуть пятно от соевого соуса. Рекомендуется оставить раствор уксуса на несколько минут, затем промыть участок холодной водой.

Этот процесс можно повторять, пока пятно не посветлеет, после чего одежду следует постирать в обычном режиме.

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Паста из пищевой соды

Смешайте в миске равные части пищевой соды и воды, и вы получите густую пасту. Ее следует нанести на пятно от соевого соуса и дать полностью высохнуть. После высыхания пятно можно промыть прохладной водой, осторожно удалив пасту щеткой.

Для более устойчивых пятен процесс можно повторить или оставить пасту с содой на более долгое время перед смыванием. Этот метод подходит для удаления пятен от соевого соуса с разных поверхностей, включая обивку и ковры.

Лимонный сок

Рекомендуется пропитать пятно от соевого соуса лимонным соком и оставить на несколько минут. Затем этот участок следует промокнуть чистой тряпкой, чтобы впитать лишнюю жидкость и вывести пятно.

Установлено, что натуральная кислота, содержащаяся в лимонном соке, помогает расщеплять пятно от соевого соуса, облегчая его удаление. Этот метод особенно эффективен для светлых тканей и поверхностей.

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