Как отстирать пятна от вина из одежды: Три совета от опытных хозяек

Когда дело доходит до пятна от вина на одежде, знание правильных методов может спасти любимую вещь. UAportal обнаружил несколько эффективных способов, которые помогут решить эту проблему.

Использование соли и соды

Винные пятна на одежде могут быть сложными для выведения, но одним из эффективных методов является использование смеси соли и соды. Поврежденный участок следует промокнуть чистой тряпкой, чтобы впитать излишки вина. После этого пятно следует засыпать большим количеством соли и оставить на несколько минут.

После того как соль впитает вино, на пятно следует насыпать соду и продолжить промокание. Этот процесс следует повторять до тех пор, пока пятно не исчезнет, а затем постирать изделие в обычном режиме.

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Перекись водорода и средство для мытья посуды

Еще один полезный метод выведения пятен от вина из одежды – создание раствора из равных частей перекиси водорода и средства для мытья посуды. Раствор нанести на загрязненный участок и аккуратно втереть в ткань, оставив на несколько минут.

Затем одежду следует прополоскать холодной водой и постирать, как обычно. Этот метод особенно эффективен для стойких пятен.

Белый уксус и пищевая сода

Смесь белого уксуса и пищевой соды можно использовать для борьбы с пятнами от вина на одежде. Сначала промокните пятно, чтобы удалить излишки вина, а затем пропитайте его белым уксусом.

Насыпьте соду на уксус и дайте ему зашипеть и вспениться. Через несколько минут прополощите изделие холодной водой и постирайте, как обычно. Этот метод помогает вывести пятно и нейтрализовать любые стойкие запахи.

Напомним, мы уже рассказывали, как правильно отстирать воротник и манжеты, чтобы они выглядели идеально.

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