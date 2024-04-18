Как отстирать ужасные жирные пятна из одежды: 3 действенных способа

Увидеть жирное пятно на любимой блузке боится каждый, ведь его достаточно сложно вывести. UAportal рассказывает о действенных способах, которые с легкостью помогут избавиться от любой грязи на ткани.

Раствор уксуса

Вывести жирное пятно из одежды можно с помощью уксусного раствора. Смешайте 1 часть уксуса с 2 частями воды и нанесите прямо на загрязненное место. Оставьте на 15-30 минут и постирайте как обычно.

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Пищевая сода

Еще один эффективный способ удаления жирных пятен – использование пищевой соды. Большим количеством соды следует посыпать загрязненное место и осторожно втирать. Оставьте как минимум на 30 минут или на ночь для лучшего результата, затем постирайте как обычно.

Моющее средство для посуды

Небольшое количество моющего средства следует нанести непосредственно на загрязненный участок и осторожно втереть в ткань. Оставьте на 5-10 минут, а затем постирайте в обычном режиме.

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