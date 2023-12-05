Как отучить кота царапать мебель: эффективные методы

Владельцы домашних животных часто сталкиваются с проблемой, которую коты постоянно царапают мебель. UAportal подготовил несколько ценных советов, которые помогут отучить своего домашнего питомца от этой привычки.

Другие поверхности

Чтобы отучить кота царапать мебель, придайте ему другие поверхности для царапания, например когтеточку или доску. Положите их возле мебели, которую кот склонен царапать.

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Подстригание когтей

Регулярное подстригание когтей кота может уменьшить количество повреждений, вызванных царапанием. Это можно делать дома с помощью специальных когтерезов или у ветеринара, или профессионального грумера.

Кошачья мята

Чтобы заставить кота не царапаться, нанесите кошачью мяту на когтеточку или другую соответствующую поверхность. Кошачья мята действует как привлекательное средство и может подтолкнуть к использованию специально отведенных мест.

При необходимости проконсультируйтесь с профессионалами

Если ничего не помогает, не стесняйтесь проконсультироваться с ветеринаром или специалистом по поведению животных. Эти специалисты могут оценить поведение кота, предоставить индивидуальные советы и порекомендовать дополнительные методы, которые могут помочь.

Напомним, коты считаются одними из самых загадочных домашних животных и имеют множество примет, связанных с поведением кошек.

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