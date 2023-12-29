Как перекись водорода использовать в быту: Необычные методы

Перекись водорода – привычное бытовое средство, которое есть почти в каждом доме. Хотя многие используют его только по прямому назначению, на самом деле существует широкий спектр применений этого универсального средства. UAportal рассказывает некоторые нетрадиционные способы использования перекиси водорода в быту.

1. Борьба с плесенью

Плесень может являться постоянной проблемой во многих домах. Но на помощь приходит перекись водорода. Сделайте раствор, смешав 200 г воды со 100 г перекиси водорода. Распылите этот раствор на участки, пораженные плесенью, и оставьте на 15-20 минут. Затем просто протрите участок губкой.

2. Устранение микробов на унитазе

Попрощайтесь с микробами, скрывающимися в вашем унитазе. В распылителе смешайте в равных частях перекись водорода и воду. Нанесите раствор на стены унитаза и оставьте на несколько минут. Затем перед смыванием тщательно почистите унитаз туалетной щеткой. Это простой, но эффективный способ поддерживать чистоту унитаза.

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3. Чистка зубной щетки

Знали ли вы, что на вашей зубной щетке удивительно много микробов? Сделайте ее чистой и без микробов, погрузив в перекись водорода. Наполните небольшую емкость перекисью водорода и оставьте зубную щетку в ней не менее трех минут. После этого тщательно промойте щетку горячей водой. Не забывайте делать это раз в неделю, чтобы ваша зубная щетка была чистой до скрипа.

4. Освежающие губки для посуды

Не выбрасывайте губку для мытья посуды. Смешайте в емкости равные части перекиси водорода и воды, а затем окуните в раствор губку для посуды. После тщательного замачивания извлеките губку и промойте ее проточной водой. Отложите ее сушиться, в идеале – на солнечном месте. Этот доступный и эффективный метод очищения поможет устранить микробы и даст вашей губке новую жизнь.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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