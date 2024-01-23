Как пищевую соду использовать в быту: 5 эффективных советов

Многие хозяйки часто не обращают внимания на широкий спектр применения обычной пищевой соды – продукта, который есть почти на каждой кухне. Хотя она обычно ассоциируется с выпечкой, ее применение выходит за рамки кулинарии. UAportal рассказал о менее известных способах использования соды, которые могут пригодиться в домашнем хозяйстве.

Защитите свои садовые растения

Садоводы издавна полагаются на пищевую соду как на метод борьбы с вредителями. Создание простого раствора путём растворения 3 столовых ложек пищевой соды и 1 столовой ложки жидкого мыла в 10 литрах воды помогает эффективно бороться с вредителями.

Размягчение мяса для шашлыка

Нежность мяса можно добиться не только с помощью маринадов, но и с помощью пищевой соды. Натрите его содой и поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы смягчить текстуру.

Предотвращайте пригорание

При приготовлении зерновых блюд иногда могут образовываться пригоревшие или липкие кастрюли. Однако это можно легко предотвратить, добавив лишь 1 чайную ложку пищевой соды к кипящей крупе, что обеспечит более плавный процесс приготовления без вероятности пригорания.

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Легкая очистка посуды

Когда вы сталкиваетесь со стойкими пятнами на посуде, пищевая сода действует как замечательное абразивное средство. Она помогает удалить стойкие, застрявшие или пригоревшие частицы пищи, что делает ее удобной альтернативой, когда нет под рукой щетки.

Успокаивает и освежает ноги

Для тех, кто ищет средства по уходу за ногами, теплая содовая ванна с эфирными маслами, например сосновой, оказывает успокаивающий и освежающий эффект. Это природное средство смягчает кожу, уменьшает потливость и устраняет неприятные запахи.

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