Как пить алкоголь, чтобы не было похмелья: три лайфхака

UAportal рассказывает о советах, которые помогут вам насладиться вечеринкой без ужасного похмелья. Эти лайфхаки помогут вам проснуться бодрым и готовым к новому дню.

Оставайтесь гидратированными

Чтобы избежать похмелья, очень важно оставаться гидратированным при употреблении алкоголя. Совет – чередовать алкогольные напитки со стаканами воды, это поможет противостоять обезвоживающему эффекту алкоголя и поддерживать гидратацию на протяжении всего вечера.

Кроме того, выпив стакан воды перед сном, вы можете пополнить запасы жидкости и предотвратить обезвоживание. Подумайте о том, чтобы добавить в воду электролиты, такие как щепотка соли или капля лимонного сока, чтобы усилить регидратацию и снизить вероятность похмелья.

Употребляйте пищу

Потребление пищи до и при употреблении алкоголя может играть решающую роль в предотвращении похмелья. Совет – включать в рацион продукты, богатые питательными веществами, поддерживающими метаболизм алкоголя, такие как яйца, спаржа и бананы.

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Эти продукты содержат ценные витамины и минералы, помогающие печени расщеплять алкоголь и выводить токсины. Кроме того, включение в пищу перед употреблением алкоголя белков и полезных жиров может замедлить всасывание алкоголя в организме, способствуя предотвращению тяжелого похмелья на следующий день.

Крепкий сон

Полноценный сон после употребления алкоголя имеет решающее значение во избежание похмелья. Совет – создать успокаивающий режим перед сном, который будет способствовать спокойному сну.

Это может включать принятие теплой ванны или душа, практику глубокого дыхания или медитацию, а также воздержание от стимулирующих занятий или экранов перед сном. Предоставление приоритету качественному сну позволяет организму эффективно перерабатывать алкоголь и восстанавливаться, минимизируя потенциальные симптомы похмелья на следующий день.

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