Как победить страхи и тревожность: действенные советы на все случаи жизни

Борьба со страхами и тревогой может быть сложной задачей, но есть простые, но эффективные способы справиться с этими эмоциями. UAportal дал практические советы, которые можно легко включить в ежедневные привычки.

Глубокое дыхание

Медленные, глубокие вдохи следует делать через нос, а выдохи – через рот и при этом сосредотачиваться на подъеме и опускании грудной клетки. Эта техника поможет снизить панику и принести расслабление.

Визуализация мирного места

Можно попытаться закрыть глаза и представить себя в безмятежном, спокойном месте, например, на пляже или в тихом лесу. Полное погружение в визуализацию, представление пейзажей, звуков и эмоций, связанных с этим местом, посодействуют отвлечься от ужасных мыслей и вызвать чувство покоя. Регулярное включение визуализации в ежедневную деятельность обеспечит бегство от тревоги и страха, что приведет к ощущению покоя и расслабления.

Занятия физической активностью

Упражнения, высвобождающие эндорфины, улучшают настроение, а также уменьшают стресс и напряжение. Независимо от того, это быстрая прогулка, занятие йогой или спортом, физическая активность может быть естественным противоядием от тревоги. Если сделать физические упражнения регулярной частью повседневной жизни, это будет способствовать управлению тревогой и улучшению самочувствия.

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