Как побороть бессонницу и улучшить сон

Боретесь с бессонницей? UAportal рассказал о практических советах, которые помогут вам улучшить режим и общее качество сна.

Установка режима сна

Установка последовательного спящего режима имеет важное значение для улучшения его качества. Ежедневно ложась спать и просыпаясь в одно и то же время, вы можете регулировать внутренние часы организма, облегчая засыпание и пробуждение с ощущением бодрости. Отказ от стимуляторов, таких как кофеин и электронные устройства, перед сном и создание расслабляющего режима также может сигнализировать организму о том, что пора успокоиться и подготовиться к отдыху. Важно придерживаться этого режима даже в выходные, чтобы поддерживать цикл и улучшить общее качество сна.

Читайте также: Ученые выяснили, откуда берется бессонница и как наладить режим

Создание комфортной среды для сна

Создание комфортной среды для сна может оказать существенное влияние на его качество. Сюда входят инвестиции в качественный матрас и подушки, прохлада и тьма в спальне, уменьшение шума и отвлекающих факторов. Кроме того, использование методов релаксации, таких как глубокое дыхание или медитация перед сном, может помочь расслабить разум и тело, способствуя лучшему отдыху.

Регулярные упражнения

Регулярная физическая активность может способствовать лучшему сну, но важно правильно выбрать время. Следует стремиться уделять минимум 30 минут умеренных упражнений в начале дня. Занятия на свежем воздухе, такие как ходьба или бег, также могут влиять на общее чувство, помогающее регулировать внутренние часы организма и улучшать качество сна.

Ограничение времени использования гаджетов

Синий свет, излучаемый электронными устройствами, может нарушить естественный цикл сна, что затрудняет засыпание. Рекомендуется ограничить время пребывания перед экраном, особенно в часы перед отдыхом. Подумайте о введении "цифрового комендантского часа", когда электронные устройства откладываются по крайней мере через час сна, чтобы помочь организму подготовиться к нему. Вместо использования экранов следует отдать предпочтение расслабляющим занятиям, таким как чтение книги или прослушивание успокаивающей музыки, что будет способствовать лучшему засыпанию.

Борьба со стрессом

Стресс и тревога могут оказывать существенное влияние на качество сна. Практика релаксационных техник, таких как йога, медитация или упражнения на глубокое дыхание может помочь снять стресс и способствовать лучшему самочувствию. Также важно решить все основные проблемы, которые могут способствовать стрессу, и при необходимости обратиться за поддержкой к специалисту по психическому здоровью. Создание дневника тревог для записи мыслей перед сном может помочь очистить ум и снизить стресс, что приведет к улучшению качества сна.

Напомним, ранее мы писали о 5 вещах, которые нельзя делать утром, чтобы не навредить здоровью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !