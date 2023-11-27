Как побороть неприятный запах возле мусорного ведра

Поддержание чистоты и свежего запаха в доме является приоритетом для многих хозяев. Однако мусорный бак часто становится источником неприятных запахов. UAportal рассказывает, что существует несколько методов, которые помогут решить эту проблему без лишних хлопот.

Используйте эфирные масла

Одним из удобных решений является использование эфирных масел. Просто смочите ватный шарик любимым ароматическим маслом, например, чайного дерева, лаванды, сосны или корицы.

Положите намоченный ватный шарик у мусорного ведра. Этот метод лучше всего работает в сочетании с регулярной уборкой и своевременным уносом мусора.

Читайте также: В сети показали способ, как удобно хранить специи на кухне: полезный видео-лайфхак

Пищевая сода

Пищевая сода предлагает экономически эффективный метод борьбы с неприятными запахами. Начните с очищения мусорного ведра антибактериальными моющими средствами.

Затем протрите внутреннюю часть ведра влажной тряпкой, смоченной пищевой содой. Для последующей нейтрализации запахов посыпьте дно ведра маленьким количеством пищевой соды.

Использование побелки

Альтернативный подход подразумевает использование побелки. Добавление двух ложек этого раствора в мусорное ведро помогает уменьшить неприятные запахи. Однако учтите, что этот метод может потребовать еженедельной обработки для поддержания эффективности.

Ранее UAportal писал о различных природных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !