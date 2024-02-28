Как почистить чугунные радиаторы между секциями: интересные лайфхаки

Чугунные радиаторы нуждаются в регулярной чистке и обслуживании для обеспечения оптимальной производительности и долговечности. UAportal узнал несколько практичных лайфхаков для эффективного сохранения состояния чугунных радиаторов.

Уксус и вода

Смешайте смесь уксуса и воды в пульверизаторе, затем распылите ее на радиатор. После того, как раствор постоит несколько минут, чтобы разрыхлить грязь и копоть, протрите радиатор чистой сухой тряпкой, чтобы удалить раствор и копоть. Этот естественный метод эффективно очищает чугунные радиаторы без агрессивных химических средств.

Кисточка

Небольшой мягкой кисточкой удалите из батареи пыль и отслоившиеся мусор. Убедившись, что вы достигли всех углов и щелей, где пыль накапливалась, затем радиатор пылесосьте с помощью насадки-щетки, чтобы удалить остатки пыли и грязи.

Натуральные масла

После очистки радиатора небольшое количество масла нанесите на мягкую ткань и осторожно вотрите в поверхность радиатора. Это придает ему хороший блеск и защищает его от коррозии. Кроме того, натуральные масла предотвращают прилипание пыли и грязи к поверхности батареи, что облегчает ее очистку в будущем.

Ранее UAportal рассказывал, что лучше мойка из камня или нержавеющей стали.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!