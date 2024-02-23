Как почистить кухонную вытяжку: три практичных лайфхака

Уход за вытяжкой важен для сохранения чистоты на кухне. UAportal узнал простые и практические лайфхаки для достижения этой цели.

Уксус и пищевая сода

В пульверизаторе смешайте смесь из равных частей уксуса и воды. Затем раствор распилите на поверхность вытяжки, оставляя его на несколько минут. На влажную поверхность посыпьте пищевую соду и мягкой щеткой или тряпкой вытрите грязь.

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Лимон и соль

Разрежьте лимон пополам и посыпьте его солью. Затем натрите жирные участки вытяжки, используя соль в качестве природного абразива, а лимон – для расщепления жира. После очистки протрите вытяжку влажной тряпкой, чтобы удалить все остатки.

Очистка паром

На плите прокипятят кастрюлю с водой, чтобы пар поднялся до вытяжки. Он помогает размягчить жир и упрощает его вытирание. После обработки паром протрите поверхность тряпкой из микрофибры, чтобы удалить остатки грязи и жира.

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