Как поддерживать стиральную машину в чистоте и без неприятных запахов: эффективные советы

Хотите, чтобы ваша стиральная машина всегда была чистой и блестела как новая? UAportal узнал несколько простых и эффективных советов, как сохранить ее в идеальном состоянии.

Очистка резинового уплотнителя

Раствор тёплой воды и моющего средства, а также мягкая губка или щетка могут эффективно удалить накопление грязи в стиральной машине.

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Тщательная просушка уплотнителя после очистки имеет важное значение для предотвращения образования плесени или грибка, которые могут повлиять на работу машины и привести к появлению неприятных запахов.

Обслуживание и фильтры

Очистка и осмотр фильтра, а также проверка его на отсутствие мусора и ворса являются важными этапами ухода за машиной. Кроме того, важен запуск цикла с горячей водой и уксусом для очистки внутри и растворения накипи. Это гарантирует, что вы всегда будете получать чистое и свежее белье.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки.

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