Как подольше сохранить волосы чистыми: советы по уходу

UAportal подготовил уникальные лайфхаки, которые следует включить в свой ежедневный уход за волосами. Эти советы помогут вам дольше сохранить волосы чистыми, придать им блеск и здоровый вид.

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Ополаскивание прохладной водой

Одним из рекомендованных методов сохранения чистоты волос является ополаскивание прохладной водой после мытья головы и кондиционера. Охлаждая кутикулы и удерживая влагу, прохладная вода предотвращает вымывание природных масел, что приводит к тусклому виду волос.

Лайфхак с шелковой наволочкой

Еще один полезный совет – перейти на шелковую наволочку. В отличие от хлопка, шелк уменьшает трение и предотвращает поглощение натуральных жиров, которые могут оставить волосы сальными.

Сухой шампунь

Практический способ продлить срок службы прически и сохранить свежесть волос – включить сухой шампунь в свой ежедневный уход. Это быстрое средство поглощает избыток жира у корней, придавая объем даже в те дни, когда нет времени на полноценное мытье головы. Распылите сухой шампунь и массирующими движениями нанесите его на корни, чтобы получить мгновенный результат.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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