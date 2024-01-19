Как погладить мятую одежду без утюга: 4 действенных способа

Когда нужно погладить мятую одежду, а утюга нет, знание альтернативных методов удаления складок может спасти ситуацию. UAportal рассказал о советах, которые могут быть полезны для разных типов тканей и ситуаций.

Использование выпрямителя для волос

Если у вас скомканная одежда, а утюга под рукой нет, на помощь может прийти выпрямитель для волос. Сначала следует убедиться в том, что ткань одежды выдерживает высокую температуру. Затем смятый участок следует положить на чистую поверхность и небольшими участками провести выпрямителем по нему, стараясь не нажимать слишком сильно.

Развешивание одежды в ванной комнате

Еще один способ погладить одежду – развесить ее в ванной во время принятия душа. Образующийся от горячей воды пар поможет расслабить волокна ткани, что облегчит разглаживание складок. Важно убедиться, что одежда висит так, чтобы она могла впитывать пару из душа, и оставить ее там как минимум на 15-20 минут для достижения наилучшего результата.

Использование сушилки

Если в вашем распоряжении есть сушилка, ее можно использовать для быстрого устранения складок на одежде. Просто намочите скомканную одежду, положите ее в сушилку и добавьте пару кубиков льда. Сушилка должна работать при высокой температуре около 10-15 минут. Сочетание тепла и пара, созданного кубиками льда, поможет разгладить складки, а одежда приобретет опрятный и аккуратный вид.

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Использование полотенца

Для быстрой глажки следует намочить полотенце и положить его на скомканный участок одежды. Затем, используя ладони, следует сильно прижать, чтобы разгладить складки. Влага из полотенца и давление смогут удалить складки и оставить одежду выглядеть опрятной.

Напомним, иногда при неосторожной глажке на одежде остаются следы от утюга. Поэтому мы рассказали, как быстро избавиться от таких следов на одежде.

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