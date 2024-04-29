Как получить блестящие окна без разводов: советы относительно мойки

Мытье пластиковых окон может стать легким делом с этими практичными советами, которые гарантируют блеск без разводов. UAportal рассказал о лучших лайфхаках для легкого и эффективного мытья окон.

Уксус и вода

Уровни части уксуса и воды нужно смешать в бутылке с распылителем и взболтать. Этот натуральный раствор эффективно справится с жиром, грязью и пылью на пластиковых окнах, не оставляя разводов. Раствор следует распылить на окно, а затем протереть тряпкой из микрофибры.

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Салфетка из микрофибры и газета

После нанесения моющего средства на окно, тряпкой из микрофибры нужно вытереть грязь и жир. Затем куском газеты натереть окно до идеального блеска. Чернила в газете помогают отполировать стекло и устранить разводы.

Избегайте прямых солнечных лучей

Прямые солнечные лучи могут привести к быстрому высыханию моющего раствора, оставляя разводы на поверхности окна. Чтобы обеспечить безупречный результат, желательно выбрать для мытья пластиковых окон прохладное время суток или дождаться пасмурного дня. Избегая попадания прямых солнечных лучей, можно добиться безупречного результата.

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