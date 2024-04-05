Как получить максимальный урожай лука: советы огородников

UAportal подготовил исчерпывающие советы по достижению хорошего урожая лука. Выращивание этой культуры требует внимания к каждой мелочи.

Сорт лука

Если вы собираетесь собрать большой урожай, важно правильно подобрать сорта лука. Рекомендуется выбирать разные виды на основе размера головки, вкусовых качеств и пригодности к конкретным условиям выращивания в вашем регионе. Тщательный анализ и выбор правильных сортов может гарантировать обильный урожай лука.

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Солнечный свет и почва

Для хорошего урожая важно обеспечить лук достаточным количеством солнечного света и хорошо дренированной почвой. Очень важно, чтобы место, выбранное для посадки растения, ежедневно получало не менее 6-8 часов солнечного света.

Почва должна быть богата органическими веществами, которые поддерживают здоровый рост лука. Правильный уровень рН также имеет большое значение для успешного роста лука, идеальным является около 6,0-7,5.

Правильная техника посадки

Лук севок следует высаживать примерно на 1 сантиметр в глубину грунта и на расстоянии 4-6 сантиметров друг от друга. Обеспечение достаточного пространства между растениями гарантирует здоровое развитие головки. Кроме того, одинаковая глубина посадки для всех луковиц способствует равномерному росту.

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