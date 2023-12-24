Как получить работу мечты: Лайфхаки для удачного собеседования

Успех на собеседовании зависит не только от вашей квалификации или диплома. Речь идет также о том, как представить себя в самом лучшем свете. UAportal подготовил лайфхаки, которые помогут успешно пройти собеседование и получить желаемое место работы.

Должный внешний вид

Приходя на собеседование, кандидаты должны выбирать одежду, которая хорошо сидит на фигуре. Этот шаг помогает создать положительное первое впечатление и свидетельствует о серьезном подходе к этому. Важно также уделить внимание уходу за собой, чтобы выглядеть аккуратно.

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Изучение компании

Перед собеседованием очень важно провести тщательное исследование компании и конкретной должности. Осведомленность о ценностях и последних событиях в организации свидетельствует о подлинной заинтересованности и тщательной подготовке. Такое понимание позволяет давать конкретные ответы и задавать правильные вопросы во время собеседования.

Практика активного слушания

Во время собеседования кандидаты должны практиковать активное слушание, поддерживая зрительный контакт. Это показывает внимательность и заинтересованность. Активное слушание полезно для предоставления взвешенных ответов и поддержания диалога.

Напомним, мы уже писали, как не провалить собеседование.

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