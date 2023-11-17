Как помыть волосы без шампуня: необычные лайфхаки

UAportal подготовил необычные способы мытья головы. Вы можете воспользоваться народными средствами, если у вас нет под рукой шампуня.

Кондиционер с яблочным уксусом

Смешайте равные части яблочного уксуса и воды, нанесите смесь на волосы и массирующими движениями вотрите ее в кожу головы. Оставив на несколько минут, смойте ее, чтобы получить чистые и блестящие волосы.

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Альтернатива сухому шампуню – детская присыпка

Еще один нетрадиционный совет, как помыть волосы, когда нет шампуня – использовать детскую присыпку. Нанесите маленькое количество детской присыпки на корешки и мягко вотрите ее в кожу головы. Присыпка эффективно поглотит избыток жира.

Ополаскиватель для волос, сделанный своими руками, – чайный настой

Если вы ищете натуральный и освежающий способ вымыть волосы, попробуйте приготовить чайный настой. Приготовьте крепкую чашку травяного чая, например ромашки или мяты, и дайте ему остыть.

Процедите остывший чай и используйте его как ополаскиватель после мытья головы. Массажными движениями вотрите его в волосы, оставьте на несколько минут, а затем смойте, чтобы волосы стали живыми и приятно пахли.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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