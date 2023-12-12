Как понять, будут ли в ближайшее время заморозки: Народные приметы
UAportal рассказал о трех народных приметах, которые помогут лучше ориентироваться в погодных условиях. Узнайте, как наблюдения за котами и птицами на улице и чайником дома могут свидетельствовать о наступающих заморозках.
Наблюдение за котами
Наблюдение за поведением кошек может дать подсказки о приближении холодов. Активная кошка вечером может указывать на резкое похолодание. Обратите внимание, если заметите, что кот царапает лапами стену, поскольку это считается одним из возможных признаков потенциальных заморозков.
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Стая птиц
Еще одна народная примета, на которую следует обратить внимание, связана с изучением особенностей полета птиц. Если наблюдаете стаю птиц, летящих необычно низко, это может быть признаком приближения внезапного похолодания в ту же ночь.
Чайник сильно гудит
Верите или нет, но обычные чайники могут дать информацию о прогнозе погоды. Если на горизонте сильные морозы, можно заметить, что чайник гудит сильнее обычного, что служит своеобразным признаком приближения холодов.
Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.
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