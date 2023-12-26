Как понять, что вам изменяют: 5 признаков

Иногда бывает трудно распознать, когда человек изменяет в отношениях. Однако существуют четкие признаки, указывающие на потенциальную неверность. UAportal предлагает ознакомиться с ними.

1. Повышенное внимание к социальным сетям

Если ваш парень вдруг начинает проводить чрезмерное количество времени в телефоне, особенно если он начинает защищаться, когда его об этом спрашивают, будьте осторожны. Преданный партнер, вкладывающий в отношения, не должен стыдиться открытого общения и не будет постоянно общаться с другими в условиях секретности.

2. Повышенная забота о внешнем виде

Когда партнер проявляет внезапный интерес своим внешним видом, хотя ранее проявлял минимальный интерес, это может вызвать подозрения. Непонятные изменения, такие как посещение спортзала, попытки похудеть, изменение прически или изменения стиля могут свидетельствовать о попытке произвести впечатление на кого-то нового, что вызывает подозрения в измене.

3. Частые задержки на работе и длительные поездки

Если рабочие привычки вашего партнера резко изменяются, например, увеличивается количество поездок или удлиняется рабочий день, это может быть поводом для беспокойства. Хотя рабочие обстоятельства действительно могут измениться, если у вас есть основания сомневаться в этих изменениях, следует проверить все.

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4. Уменьшение близости и ласки

Заметное снижение внимания, ласковых жестов и всеобщей близости со стороны партнера может свидетельствовать об измене. Если ваш партнер проявляет незаинтересованность или вообще избегает физической близости, это может являться весомым свидетельством того, что он имеет отношения с кем-то другим на эмоциональном или физическом уровне.

5. Финансовая тайна и изменения

Если финансовая прозрачность в ваших отношениях внезапно уменьшается и ваш партнер начинает скрывать выписки с кредитной карты или другие расходы, это вызывает беспокойство. Непонятные расходы могут означать финансовую причастность к другому человеку, скрытые подарки или личные поблажки, не связанные с вашими отношениями.

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