Как понять можно ли доверять человеку: эффективные советы

Как понять можно ли доверять человеку

Многие боятся доверять другим, поэтому им трудно развивать любые отношения. UAportal подготовил 3 совета, как можно проверить человека на надежность.

Прислушайтесь к интуиции

Оценивая, насколько человеку можно доверять, всегда следует прислушиваться к интуиции. Любое чувство тревоги или дискомфорта, возникающее при общении с кем-то, может свидетельствовать о ненадежности человека. Обращая внимание на эти ощущения, можно распознать тонкие сигналы, посылаемые нам подсознанием.

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Наблюдение за действиями

Наблюдение за поведением человека может дать ценную информацию о его добродетели. Разногласия между словами и действиями, особенно частые невыполненные обещания, являются красными флажками, указывающими на ненадежность человека. Важно обратить внимание на то, как человек относится к другим людям.

Обращаем внимание на честность

Честность служит фундаментальным показателем надежности. Выполнение обещаний, готовность всегда говорить правду является четким признаком того, что человек заслуживает доверия. Оправдание и ложь – четкие признаки ненадежного человека.

Напомним, мы уже писали, как принимать сложные решения.

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