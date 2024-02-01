Как постирать пятно от кофе из белой ткани: Три натуральных средства

Когда дело доходит до удаления стойких пятен от кофе из белых тканей, есть несколько эффективных методов, которые следует рассмотреть. UAportal собрал полезные советы, которые могут значительно облегчить процесс стирки.

Использование уксуса и воды

Один из самых эффективных способов вывести пятна от кофе из белой ткани – это использование смеси уксуса и воды. Начните с того, что промокните пятно чистой тканью, чтобы впитать как можно больше кофе. Затем смешайте равные части белого уксуса и воды и нанесите на загрязненный участок. Оставьте на несколько минут, а затем промокните еще одной чистой тряпкой.

Читайте также: Пять советов, как эффективно вывести жирные пятна из одежды

Применение пищевой соды

Еще один способ вывести пятна от кофе из белой ткани – с помощью пищевой соды. Сначала пятно можно промокнуть чистой тряпкой, чтобы удалить излишки кофе. Затем ее следует смочить водой и посыпать щедрым количеством пищевой соды. Ее следует осторожно втереть в ткань и оставить на несколько минут. После этого участок можно промыть водой и повторить процесс, если нужно.

Использование перекиси водорода

Для более стойких пятен от кофе полезным решением может стать перекись водорода. Протрите пятно чистой тряпкой, чтобы удалить как можно больше кофе. Затем одну часть перекиси водорода смешайте с двумя частями воды и нанесите на пораженный участок. Оставьте на несколько минут, после чего ткань можно постирать в обычном режиме.

Напомним, мы уже рассказывали, как правильно отстирать воротник и манжеты, чтобы они выглядели идеально.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !