Как повысить производительность на работе: 3 полезных лайфхака

Многие люди имеют проблемы с памятью, тайм-менеджментом и стрессом, что влияет на их общую производительность и самочувствие. UAportal подготовил несколько практических лайфхаков для решения этих проблем.

Улучшение памяти

Чтобы улучшить запоминание, попытайтесь разбивать большие объемы информации на меньшие, удобные для восприятия части. Например, пытаясь запомнить длинный список пунктов, сгруппируйте их по категориям или темам. Еще один полезный совет – привлекать различные органы чувств во время обучения, например, использовать визуальные пособия, читать вслух или пользоваться мнемоническими устройствами.

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Тайм-менеджмент

Один из эффективных лайфхаков для более эффективного управления временем – это определение приоритетов ежедневных задач по степени срочности и важности. Распределяя задачи на "срочные/несрочные" и "важные/неважные", люди могут лучше планировать свое время и энергию.

Управление стрессом

Когда дело доходит до управления стрессом, упражнения на глубокое дыхание или технику прогрессивной мышечной релаксации могут помочь облегчить ощущение напряжения и тревоги. Еще один эффективный лайфхак – это ведение дневника благодарности, куда люди могут регулярно записывать то, за что они благодарны. Регулярная физическая активность, такая как йога, бег или танцы, может способствовать высвобождению эндорфинов и служит здоровым выходом для стресса.

Напомним, мы уже писали, как легко и быстро раскрыть свой потенциал.

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