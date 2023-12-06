Как повысить стрессоустойчивость: эффективные советы

Многие люди сталкиваются с напряженными ситуациями каждый день. UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут лучше справляться со стрессом и улучшить свое самочувствие.

Регулярные перерывы

Один из эффективных способов повысить стрессоустойчивость – делать регулярные перерывы в течение дня. Отвлечение от работы или напряженной ситуации на несколько минут может помочь восстановить силы и сфокусировать разум. Эти перерывы могут включать релаксационные техники, такие как упражнения на глубокое дыхание, растяжку или короткую прогулку.

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Забота о себе

Для преодоления стресса очень важно заботиться о себе. Находите время для любимых занятий, которые помогают расслабиться, например, чтение книги, прогулки по природе или медитации.

Тайм-менеджмент

Правильная планировка времени – это ключ к минимизации стресса. Определяя приоритетность задач и создавая графики или списки дел, люди могут более эффективно управлять своим временем, что приводит к повышению производительности и снижению уровня стресса.

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