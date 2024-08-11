Как повысить яйценоскость у кур: советы для фермеров

Обеспечение стабильной яйценоскости имеет важное значение для фермерства. UAportal подобрал рекомендации по уходу за птицами.

Питание

Для поддержания яйценоскости кур очень важно обеспечить им правильное питание. Необходимо предоставить птице сбалансированный рацион, включающий высококачественный комбикорм.

Также важное значение имеет доступ к большому количеству свежей воды и периодические угощения, такие как фрукты и овощи. Кроме того, убедитесь, что у них есть доступ к кальциевым добавкам, поскольку недостаток кальция может привести к снижению яйценоскости.

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Здоровье

Регулярно следите за состоянием здоровья кур, чтобы обеспечить своевременное лечение заболеваний. Распространенными факторами, негативно влияющими на яйценоскость, являются паразиты, инфекции и другие болезни.

Своевременно обращаясь за ветеринарной помощью по необходимости, вы можете поддержать общее состояние животных. Надлежащий мониторинг поможет выявить и предотвратить появление проблем.

Время и терпение

Важно помнить, что на яйценоскость кур могут влиять сезонные изменения и периоды линьки. В эти моменты количество яиц может естественным образом уменьшаться, поэтому очень важно набраться терпения и дать курицам время, необходимое для восстановления.

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