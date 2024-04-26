Как пожарить яйца без растительного масла: полезные советы для здорового питания

UAportal рассказал о различных методах приготовления яичного без использования растительного масла, прокладывая путь к более здоровому питанию. Эти советы гарантируют, что ваш завтрак будет полезен для здоровья.

Приготовление в микроволновке

Яйцо следует разбить в посуду и проколоть желток вилкой, затем накрыть тарелкой. Готовить в микроволновке нужно в течение 1,5 минут на высокой мощности.

Яичница на пару

Для этого нужно разогреть на среднем огне антипригарную сковороду, добавить небольшое количество воды и ждать, пока она закипит. После этого нужно разбить яйцо в воду и готовить несколько минут.

Используйте силиконовое кольцо для яиц

Уложите силиконовое кольцо на антипригарную сковороду, нагрейте ее на среднем огне и разбейте в него яйцо. Накройте сковороду крышкой, чтобы хорошо приготовилось яйцо.

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Запекание яйца

Для начала разогрейте духовку до 175°C и смажьте форму для кексов кулинарным спреем. Далее нужно разбить яйца в формочки и запекать их, пока белки не схватятся, а желтки не приготовятся к желаемой степени.

Яйца пашот

Доведите воду в кастрюлю до лёгкого кипения. Одно яйцо аккуратно разбейте в миску, не повредив желток. В воде сделайте круговые движения ложкой, чтобы получился водоворот.

Аккуратно перелейте яйцо в центр водоворота. Слегка приподнимите яйцо снизу, чтобы оно не прилипло ко дну. Варить пашот нужно 3-4 минуты, а затем достать шумовкой.

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