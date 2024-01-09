Как правильно бороться со стрессом: 3 полезные лайфхаки

Эмоциональные последствия конфликтов, дедлайнов и требовательного руководства могут проявляться в физических симптомах, таких как головная боль, усталость и нервные срывы. UAportal рассказал о быстрых и удобных лайфхаках, которые вы можете использовать для снятия стресса.

Упражнение на расслабление лица

Стресс часто проявляется из-за эмоций и напряженных мышц лица. Осторожно разгладьте борозду на бровях и закройте глаза.

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Несколько раз проведите языком по зубам, а затем перейдите к массажу висков и легким похлопываниям по скулам. Примите удобную позу и постепенно мысленно расслабляйте каждую мышцу лица. Посвятите этому упражнению примерно 5-7 минут.

Техника удара

Легкие удары ладонью по жесткой поверхности могут действовать как успокаивающее средство. Помните, что достаточно легких постукиваний по столу или жесткой поверхности, нет необходимости в сильных ударах.

Выровняйте плечи

Осанка может оказывать существенное влияние на ваше эмоциональное состояние. Вместо того чтобы сутулиться и избегать зрительного контакта, как чувствующий вину ребенок сознательно выпрямите спину, расправьте плечи и уверенно поднимите подбородок. Прямая и уверенная поза может помочь снять стресс и способствовать эмоциональному благополучию.

Напомним, мы уже писали, как легко и быстро раскрыть свой потенциал.

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