Как правильно гладить постель: Пять советов бабушки

Глажка постельного белья является важным шагом в поддержании чистого и аккуратного вида вашей спальни. UAportal подготовил пять советов, которые помогут выгладить простыни.

Как подготовить постельное белье к глажке

Перед началом утюжка постельного белья важно убедиться, что оно чистое и немного влажное. Ее следует вытряхнуть, чтобы устранить все складки, и разложить на гладильной доске. Кроме этого, важно разгладить все линии и морщинки руками.

Техника глажения

Используйте качественный утюг и работайте небольшими участками, чтобы обеспечить тщательную глажку. Отрегулируйте температуру устройства в соответствии с тканью постельного белья и используйте пульверизатор, чтобы слегка разгладить не поддающиеся манипуляциям складки. Обратите особое внимание на эластичные края простыни, чтобы предотвратить появление следов и сохранить аккуратный вид.

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Чтобы свести к минимуму потребность в чрезмерной глажке, во время стирки постельного белья используйте кондиционер или сушилку. Эти средства помогают уменьшить морщины и статическое сцепление, делая процесс менее трудоемким. Кроме того, сушите постельное белье, развесив его, а не используя сушилку.

Составляйте и храните

После того как постельное белье идеально выглажено, его следует аккуратно сложить и хранить в сухом прохладном месте. Не кладите на нее тяжелые предметы, чтобы предотвратить образование морщин.

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