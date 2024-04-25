Как правильно хранить чеснок: основные советы

Правильное хранение чеснока имеет решающее значение для его качества и вкуса. UAportal выяснил, что для продления срока его годности требуются особые условия и методы.

Правильная емкость для хранения

Чеснок следует хранить в хорошо проветриваемой емкости, например, сетчатом мешке или проволочной корзине, чтобы обеспечить надлежащий доступ воздуха. Следует избегать полиэтиленовых пакетов или герметичных контейнеров, поскольку в них может накапливаться влага, что приводит к образованию плесени.

Идеальная температура и влажность

Идеальная температура хранения чеснока составляет около 15-18°C при умеренном уровне влажности. Хранение чеснока в прохладном, темном месте, подальше от прямых солнечных лучей и источников тепла помогает предотвратить прорастание и преждевременную порчу.

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Избегайте охлаждения

Неочищенный чеснок нельзя хранить в холодильнике, поскольку холодная температура и влага могут привести к его прорастанию и быстрой порче. Лучше всего хранить чеснок в амбаре.

Правильное обращение

С чесноком следует обращаться осторожно, чтобы предотвратить повреждения, которые могут ускорить порчу. Фрукты, содержащие этиленовый эфир, такие как яблоки и бананы, не следует хранить рядом с чесноком, поскольку они могут вызвать его быструю порчу.

Напомним, мы рассказали, как правильно хранить продукты.

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