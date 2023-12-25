Как правильно хранить чеснок: три лайфхака от хозяек

Правильное хранение чеснока влияет не только на вкус и аромат, но и сохраняет его полезные свойства. UAportal подготовил ряд лайфхаков, которые помогут правильно хранить чеснок.

Хранение чесночных зубчиков в масле

Чтобы предотвратить прорастание и сохранить чеснок свежим, попробуйте хранить очищенные зубчики в банке с оливковым маслом. Банк следует держать в холодильнике.

Читайте также: Огородники раскрыли секрет, который поможет хранить капусту свежей до весны

Замораживание чеснока

Еще один эффективный способ хранения чеснока – замораживание очищенных зубчиков. Выложите их на противень, поставьте в морозилку, а затем переложите в пакет.

Приготовление чесночного порошка

Еще один способ сохранить чеснок – превратить его в порошок. Очистите и нарежьте его, затем высушите ломтики в пищевом дегидраторе или низкотемпературной духовке. После полного высыхания измельчите ломтики в мелкий порошок.

Раньше мы писали, как правильно заморозить зеленый лук, чтобы сохранить вкусовые качества.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!