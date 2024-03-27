Как правильно хранить деньги в квартире: 5 мест, которых следует избегать

Деньги являются не только средством оборота, но и энергетической силой, влияющей на нашу жизнь. Учитывая это, понимание того, как правильно их сохранять, может привести к процветанию и благополучию. UAportal рассказал, что очень важно знать об определенных местах в вашей квартире, где деньги не стоит держать.

1. Спальня

Хотя спальня – это место отдыха, она не является идеальным местом для хранения денег. Это нарушает энергетический баланс и может привести к напряжению в романтических отношениях. Кроме того, это может привлечь нежелательное внимание воров.

2. Ванная комната или туалет

Ванная и туалет предназначены для ухода и мытья, а не для хранения денег. Размещение денег в этих местах подвергает их риску быть ненамеренно выброшенными вместе с грязью и отходами. Кроме того, хранение денег в таких местах может привести к болезни или несчастным случаям.

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3. Кухня

Кухня, в первую очередь, предназначена для приготовления и потребления пищи, что делает ее непригодным местом для хранения денег. Запахи пищи и жира могут повлиять на чистоту денег.

4. Под подушкой или матрасом

Традиционно предназначенные для сна, деньги, положенные под подушку или матрас, могут отрицательно повлиять как на качество сна, так и общее состояние здоровья. Более того, хранение в этих скрытых местах может вызвать чувство страха или паранойи.

5. На полу или в углу

Полы и углы склонны к накоплению пыли и мусора. Хранение денег в таких местах обесценивает их. Кроме того, хранение денег на полу или в углу может привести к конфликтам или спорам в семье.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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