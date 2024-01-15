Как правильно хранить крупы, чтобы не завелись насекомые: Действенные лайфхаки

Когда дело доходит до хранения муки и круп, важно принять меры предосторожности, чтобы избежать неожиданного нашествия насекомых. Эти назойливые существа могут быстро испортить все хранящиеся рядом продукты. UAportal делится несколькими действенными советами, которые помогут вам уберечь свои запасы от насекомых.

1. Оптимальные места хранения

Холодильник или морозильник могут быть надежными местами для хранения круп при условии, что у них достаточно места. Следует отметить, что только рис чувствителен к холоду, поскольку он становится более мягким и теряет свою структуру.

2. Природные отпугиватели

Используйте природные свойства цитрусовых, сохраняя продукты в ящиках, усыпанных их цедрой. Насекомые не любят кожуру апельсинов и лимонов. Для усиления эффекта можно добавить несколько зубчиков чеснока и острого перца. Они не повредят продуктам, но точно отпугивают нежелательных насекомых.

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3. Использование фольги для запекания

Выстелите контейнеры для хранения фольгой для выпечки в качестве дополнительной защиты.

4. Металлические контейнеры

Храните муку и крупу в больших металлических контейнерах. Их использование может помочь предотвратить доступ вредителей к вашим запасам. Кроме того, положив металлическую ложку или вилку внутрь контейнера, можно дополнительно отпугнуть насекомых.

5. Герметичная стеклянная тара

Обеспечьте герметичное хранение, используя стеклянную тару для круп. Насекомые не могут выжить без кислорода, поэтому плотное закрывание контейнеров предотвращает возникновение каких-либо заражений.

Ранее UAportal писал о различных природных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

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