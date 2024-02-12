Как правильно хранить кухонные принадлежности: 3 практичных лайфхака

Когда дело доходит до организации кухни, правильное хранение имеет немаловажное значение как для функциональности, так и для оптимизации пространства. UAportal рассказал о трех практических лайфхаках, как правильно хранить ключевые кухонные предметы.

Ножи и столовые приборы

Одной из распространенных ошибок является хранение ножей вместе с другими столовыми приборами в обычном кухонном ящике. Хотя это может показаться удобным, это может привести к быстрому затуплению лезвий. Чтобы сохранить их остроту, избегайте этого и предпочтите магнитный держатель для ножей или специально разработанную подставку.

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Кастрюли и сковородки

Часто кастрюли и сковородки меньше по размеру вкладывают в большие, чтобы сэкономить место. Хотя этот метод помогает эффективно хранить вещи, он может привести к повреждению эмали или специальному покрытию вашей посуды. Если в ваших шкафах нет перегородок, попробуйте переставить кухонные принадлежности с помощью бумаги или полотенец.

Специи и приправы

Одной из распространенных ошибок есть хранение специй в прозрачных стеклянных банках, выставленных на видном месте на полках или столешнице. Однако прозрачная тара не защищает специи от влаги и солнечного света, что может изменить их вкус. Для оптимальных условий хранения выбирайте керамическую тару, обеспечивающую защиту от обоих элементов.

Ранее UAportal писал о различных природных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

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