Как правильно хранить продукты: Три эффективных лайфхака

UAportal подготовил полезные лайфхаки для продления срока годности продуктов питания с помощью правильных методов хранения. Они помогут уменьшить количество испорченных продуктов в холодильнике.

Использование вакуумного пакета для длительного хранения продуктов

При использовании вакуумного аппарата удаляется воздух и создается герметичное уплотнение, продлевающее срок хранения продуктов. Этот метод эффективен для сухих продуктов, таких как зерно, макароны и сухофрукты.

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Советы по правильному хранению свежих продуктов

Чтобы продлить срок хранения свежих продуктов, листовую зелень, такую как салат и шпинат, следует завернуть в бумажные полотенца перед тем, как положить в полиэтиленовый пакет. В моркови и сельдерее рекомендуется обрезать ботву и хранить его погруженным в емкость с водой в холодильнике.

Эффективная организация

Организация зон хранения продуктов по принципу "первым пришел – первым ушел" гарантирует, что старые продукты будут использованы раньше новых. Использование прозрачных контейнеров или этикеток облегчает идентификацию. Такая практика предотвращает просрочку продуктов питания и их трату, гарантируя, что они будут использованы в пределах рекомендуемого срока годности.

Напомним, ранее мы рассказывали, как алюминиевую фольгу можно использовать при размораживании морозильных камер.

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