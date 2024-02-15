Как правильно хранить сахар: 5 полезных советов

Правильное хранение сахара имеет немаловажное значение для сохранения его качества и свежести. UAportal подготовил пять простых советов, которые помогут сохранить его в лучшем состоянии как можно дольше.

Правильный выбор тары

Герметичные контейнеры необходимы для правильного хранения сахара, чтобы предотвратить попадание влаги и слипание. Стеклянные или пластиковые контейнеры с плотно прилегающими крышками являются лучшим выбором для сохранения сахара и предотвращения заражения вредителями.

Место хранения

Сахар следует хранить в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников влажности. Идеальным вариантом является кладовая или кухонный шкаф. Очень важно избегать хранения у источников тепла, таких как плита или духовка.

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Избегайте загрязнения

Чтобы сахар не впитывал нежелательные ароматы, его следует хранить подальше от продуктов с сильным запахом, таких как лук и чеснок.

Надлежащая герметизация

Важно, чтобы контейнер с сахаром был закрыт после каждого использования, чтобы защитить его от влаги и вредителей.

Проверка срока годности

Важно всегда проверять срок годности на упаковке и использовать самые старые запасы в первую очередь. Правильная замена запасов сахара гарантирует, что он всегда будет свеж при использовании в кулинарии и выпечке.

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