Как правильно хранить шины: советы автомобилистам

UAportal подготовил несколько полезных советов для автомобилистов. Узнайте, как правильно хранить шины, чтобы обеспечить их долговечность.

Место хранения

Один из важных советов – хранить шины в прохладной и не влажной среде, чтобы предотвратить появление плесени или трещин. Кроме того, их следует хранить в вертикальном положении или складывать на стеллаже, чтобы предотвратить деформацию.

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Регулярный обзор и очистка

Проверьте, нет ли проколов, порезов или выпуклостей, которые смогут вызвать проблемы в будущем. Также важно удалить с поверхности шины грязь, мусор или дорожную соль, чтобы предотвратить появление проблем с ними.

Маркировка шин

Хорошей практикой является маркировка и запись даты и места хранения. Это помогает определить возраст и состояние отдельных шин, а также обеспечить надлежащую замену в случае необходимости.

Проверка перед эксплуатацией

После долгого хранения шин обязательно проверьте давление и общее состояние, прежде чем устанавливать их на автомобиль. Убедитесь, что они сбалансированы и правильно отрегулированы. Это гарантирует безопасную и плавную езду.

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