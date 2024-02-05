Как правильно мыть пол: 4 совета от опытных хозяек

Обеспечение чистоты и безупречного вида полов иногда может быть сложной задачей. Многие хозяйки сталкиваются с липкими и грязными поверхностями, несмотря на все свои усилия. UAportal подготовил пять советов, которые помогут вам достичь отличных результатов и избежать необходимости повторной уборки.

Начните с сухой уборки

Прежде чем приступить к мытью полов, убедитесь, что вы пропылесосили и вытерли пыль. Этот шаг сделает процесс влажной уборки более эффективным.

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Поддерживайте чистоту инструментов и воды

Использование чистой швабры, тряпок и воды имеет важное значение для достижения оптимального результата. Грязные инструменты будут мешать уборке.

Уксус

Чтобы эффективно удалить грязь и продезинфицировать пол, добавьте 2-3 столовых ложки белого уксуса на одно ведро теплой воды для влажной уборки. Это значительно улучшает эффективность моющего средства.

Сначала убирайте самые грязные места

Разделите помещение на зоны в зависимости от уровня загрязнения. Начните с самых грязных мест, например, с прихожей. Однако очень важно сначала очистить пол, сняв обувь, тщательно почистив ковры и даже убрав места под мебелью, чтобы обеспечить тщательную общую уборку.

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